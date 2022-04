Michał Fedorczak z Nowej Soli zwyciężył w VIII Biegu do Pustego Grobu, jaki odbył się dziś w Nowej Soli. Do pokonania była trasa ulicami miasta o długości 10 kilometrów. – Do mety przybiegłem po prawie 33 minutach, co jest dobrym wynikiem – powiedział zwycięzca biegu.

W kategorii kobiet wygrała Anna Ficner ze Złotoryi.

– Bieg ma wymiar sportowy, ale także religijny – powiedział ksiądz biskup Tadeusz Lityński, ordynariusz Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej.

W tegorocznym biegu wzięło udział prawie 550 zawodników z całej Polski.