W marcu 2022 roku na antenie Radia Zachód, w cyklu „Czas na reportaż”, wyemitowaliśmy reportaż o dziewięcioosobowej rodzinie Pauliny i Radosława Pendulaków z Żar:

Dziś zapraszamy do wysłuchania dalszej rozmowy z Patrycją i Radosławem Pendulakami o tym, czym jest RODZICIELSTWO.

Posłuchaj audycji:

Przypomnijmy historię rodziny:

Paulina i Radosław Pendulakowie wiele przeszli – najpierw stracili kilkudniową córeczkę Sarę, a w kwietniu 2021 roku jednego z czterech synków – chorego na serce Maciusia. W listopadzie, kiedy stanęli przed kolejnym wyzwaniem, mieszkali w ciasnym, jak na pięcioosobową rodzinę, M-40. Wtedy sąd zapytał ich, czy przyjmą do siebie jeszcze czworo dzieci bliskich krewnych. Tak do małego mieszkania Pendulaków trafiły kolejne pociechy w wieku od 2,5 do 12 lat.



Dziewięcioosobowa już rodzina otrzymała od miasta większe mieszkanie socjalne, ale do remontu. To 88-metrów, jednak w kompletnej ruinie, bez ogrzewania, prądu… Przyjęli je z radością, ale i z kłopotem – bo część dzieci potrzebuje terapii i kosztownego leczenia, więc skąd wziąć na to wszystko?

Sprawy w swoje ręce wzięli przyjaciele, z Sabiną Dudek spod Opola na czele. Jej chory na serce synek Szymuś, również dzięki pomocy Pendulaków, otrzymał niedawno nowe życie. Zebrane pieniądze na leczenie ich Maciusia przekazali właśnie na jego operację.



Dziś Szymek czuje się dobrze, a jego mama śledzi życie zaprzyjaźnionej rodziny z Żar i postanowiła, że nagłośni ich trudną sytuację. Tak na portalu zrzutka.pl powstała „Skarbonka dla Pauliny, Radka i ich dzieci”, której celem jest zebranie pieniędzy na remont mieszkania.



Koszt rodzina oszacowała na ok. 45 tysięcy złotych, ale nie o pieniądze tu tylko chodzi, bo jeśli ktoś ma czas, siły i chęci może pomóc panu Radosławowi w fizycznej pracy, potrzebne są też materiały.



A może nie o mieszkanie tu chodzi… Ale o MIŁOŚĆ, która w nim zamieszka.

Tu można pomóc rodzinie.