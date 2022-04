Kościół katolicki obchodzi Poniedziałek Wielkanocny. To drugi dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

– podkreśla redaktor naczelny tygodnika „Idziemy” ksiądz Henryk Zieliński.

„Wielkanoc, Tajemnica Zmartwychwstania Pańskiego jest tak wielką i ważną Tajemnicą i tak radosną dla nas. Cóż może być większego, niż zwycięstwo nad śmiercią, grzechem, piekłem, szatanem i wiecznym potępieniem? Już samo zwycięstwo na śmiercią jest czymś radosnym. „Chrystus zwycięża śmierć rozumianą jako wieczne potępienie, jako unicestwienie człowieka. Zapewnia nam też zmartwychwstanie. +Skoro On Zmartwychwstał – mówi święty Paweł – to i my zmartwychwstaniemy.+ To jest wielka radość i w związku z tym tej radości nie da się zamknąć w jednym tylko dniu wielkanocnym”