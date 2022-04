Po świątecznym obżarstwie warto wyjść na spacer albo przejażdżkę rowerową. Będzie też można popływać. Lodołamacz Kuna zaprasza w drugi dzień świąt na dwa rejsy.

W poniedziałek o godz. 12 lodołamacz Kuna wypłynie w portu zimowego przy Wale Okrężnym do mostu kolejowego i z powrotem. Rejs potrwa około godziny. Ci, którzy wolą dłuższe wycieczki mogą skorzystać z drugiej propozycji. O godzinie 13 zabytkowy statek wypłynie do Santoka. Powrót do Gorzowa planowany jest około godziny 16.

Podczas obu rejsów na pokładzie usłyszeć będzie można opowieści o gorzowskiej żegludze i odbudowie lodołamacza.

Osoby, które chciałyby wypłynąć w poniedziałkowy rejs powinny się wcześniej zgłosić do organizatorów za pośrednictwem Facebooka.