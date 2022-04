WIELKANOC Z RADIOWYM REPORTAŻEM

Tuż przed świętami w niedzielę palmową odwiedziłem dom Pani Marty Najdek w Wichowie, w którym kultywuje się tradycje i zwyczaje rodaków z Bukowiny. Przyjęła mnie gościnnie w towarzystwie synowej Marty i opowiedziała o przygotowaniach do świąt.

17 lat wcześnie powstał reportaż o bukowińskiej drodze najpierw na obcą ziemię, później powrocie do ojczyzny i zwyczajach, w szczególności tych wielkanocnych. Wtedy towarzyszyła Pani Marcie koleżanka Agnieszka Kuczak. Śpiewały w towarzystwie członków bukowińskiego zespołu Wichowianki. Dziś zespołu już nie ma, większość członków na zawsze odeszła, odeszła też Pani Agnieszka. Jednak tradycja pozostała i jest przekazywana następnym pokoleniom. Pani Marcie zależy na tym szczególnie, bo jest jedną z ostatnich z przyjezdnego pokolenia pamiętającego życie na Bukowinie. Tym bardziej, że ma 19-cioro wnucząt, więc jest komu to wszystko przekazać. Ale czy wnuki i prawnuczki będą chciały pamiętać o swoich korzeniach?

Wspomniany reportaż jest i dla mnie ważny, bo był to początek mojego zainteresowania osiadłą na zachodzie Polski społecznością bukowińską. Znałem już przedtem zespół Watra z pobliskiej Brzeźnicy prowadzony przez Panią Jadwigę Parecką. Wkrótce po nagraniach w Wichowie z zespołem po raz pierwszy pojechałem na rumuńską i ukraińską Bukowinę. Powstały piękne reportaże o polskości na obcej ziemi i znaczeniu tradycji w życiu każdego człowieka. To zainteresowanie poparte przygotowanymi audycjami trwa do dziś.

Zdrowych i Wesołych ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY życzą reportażyści Radia Zachód.

Podczas nagrań w domu Pani Marty i przygotowania do świąt.