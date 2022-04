Dziś obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Wiosną 1940 roku decyzją władz radzieckich rozstrzelano ponad 21 tys. obywateli Polski, w tym ponad 10 tys. oficerów Wojska Polskiego i Policji.

Zbrodnia katyńska przez lata był trzymana była w tajemnicy przez władze radzieckie. To, co wydarzyło się 82 lata temu w Katyniu jest porównywane do obecnych wydarzeń w Ukrainie. Mówi wicewojewoda lubuski, Wojciech Perczak:



Zbrodnia Katyńska jest jawnie uznawana za ludobójstwo, zbrodnię wojenną i zbrodnię przeciwko ludzkości. Brutalność żołnierzy radzieckiej armii do dziś wspominają bliscy osób, które przeszły przez piekło podczas II wojny światowej.



Dopiero w 1990 r. Związek Radziecki oficjalnie potwierdził prawdziwość oskarżeń o popełnienie Zbrodni Katyńskiej. Ofiary brutalnego mordu pochowano w masowych grobach m.in. w Katyniu i Miednoje.