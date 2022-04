Dziś, w samo południe ruszył Miejski Punkt Pomocy Humanitarnej. Punkt mieści się w hali po dawnym sklepie Tesco przy ulicy Górczyńskiej. To miejsce, gdzie uchodźcy mogą otrzymać żywność, ubrania, zabawki, torebki, a nawet wózki czy foteliki samochodowe. Zainteresowanie jest bardzo duże. Wystawione towary znikają szybko. Nic dziwnego, skoro podczas pierwszej godziny , miejsce to odwiedziło ponad 160 osób. mówi dyrektor Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie Beata Kulczycka:

Pani Ewa przyszła do punktu z kuzynką, która uciekła przed wojną z Charkowa zabierając jedynie telefon i paszport

Przypomnijmy, punkt jest czynny we wtorki od 12.00 do 18.00, w czwartki od 9.00 do 15.00 i w soboty od 10.00 do 14.00. Żywność wydawana będzie tylko w czwartki i tylko z talonem, który rozdawać będą pracownicy Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Jagiełły 7.