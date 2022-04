Minionej doby do Polski wjechało więcej uchodźców z Ukrainy, niż w poprzednich dniach. Tylko na Podkarpaciu ukraińsko – polską granicę przekroczyło prawie 17 tysięcy osób. Dzień wcześniej bieszczadzka Straż Graniczna zarejestrowała o ponad 2 tysiące mniej wjazdów do naszego kraju.

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę do Polski wjechało z tego kraju 2 miliony 600 tysięcy uchodźców. Straż Graniczna podaje, że wczoraj funkcjonariusze odprawili 27 tysięcy 400 osób. To o 17% więcej niż dzień wcześniej. Dziś do 7 rano do naszego kraju wjechało 6 i pół tysiąca uchodźców.

Sami uchodźcy potwierdzają, że uciekają ze swoich domów na wschodzie Ukrainy, ponieważ obawiają się kolejnej ofensywy rosyjskich wojsk.

„Przejechałem dwanaście rosyjskich posterunków i dostałem się do Zaporoża”

– opowiada starszy mężczyzna, który z żoną i wnukami uciekł z obwodu ługańskiego. Ukrainiec w Zaporożu wsiadł wraz z rodziną do pociągu, dotarł do Lwowa i stamtąd autokarem do Polski. Inny mężczyzna uciekł z Wasylówki lezącej niedaleko Zaporoża, bo po wielodniowym ostrzale wieś zajęli Rosjanie.

„Na razie nie wrócę do domu, bo mnie zabiją”

– tłumaczy w rozmowie z Polskim Radiem.

Według najnowszych danych, od 24 lutego przez podkarpackie przejścia graniczne wjechało do Polski 1 milion 390 tysięcy uchodźców.

Źródło: PAP/IAR/mpo