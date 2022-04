Władze Torzymia chcą przeznaczyć działkę budowlaną pod budownictwo mieszkaniowe. Ma to być tzw. aport ze strony samorządu do Lubuskiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, do której należy Torzym. – Głód mieszkań w gminie jest bardzo duży, a od dawna nie buduje się lokali mieszkalnych. Liczymy, że to się teraz zmieni – mówi Ryszard Stanulewicz, burmistrz Torzymia.

Na działce nadal stoi budynek byłego torzymskiego kina. Spółka zdecyduje, czy obiekt będzie do potrzeb mieszkaniowych dostosowany, czy też wyburzony, a na jego miejscu powstaną nowe mieszkania.