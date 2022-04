Sulechowski Dom Kultury zachęca do udziału w warsztatach plastycznych.

Zajęcia skierowane są do dzieci z Ukrainy, które trafiły do Sulechowa lub okolic. Jest to inicjatywa, która pozwoli wypełnić najmłodszym wolny czas, a także zintegrować dzieci między sobą.

Agnieszka Łukaszenko-Woźnica dyrektorka placówki mówi, że rolą instytucji kultury jest przygotować swoją ofertę w taki sposób, aby również dzieci z Ukrainy mogły aktywnie spędzić czas:

Pierwsze zajęcia odbędą się już dziś, Marzena Kielar instruktorka w Sulechowskim Domu Kultury mówi, że poprowadzi je pani, która doskonale włada językiem ukraińskim:

Dzieci wciąż mogą się zapisywać na zajęcia, sala przygotowana jest dla grup dziesięcioosobowych. Marcin Krychowski z Sulechowskiego Domu Kultury dodaje, że w tygodniu emitowane są także ukraińskie bajki:

Przypomnijmy, zajęcia dla dzieci z Ukrainy odbywają się w każdą środę o godzinie 16.00.