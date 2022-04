Pięć spontanicznie zawiązanych punktów zbiórki darów funkcjonowało w pierwszych dniach agresji Rosji na Ukrainę na terenie powiatu sulęcińskiego. Zasady zbiórek zmieniły się jednak, bo spontanicznemu ruchowi trzeba było nadać ramy administracyjne.

Tym niemniej, w pierwszym odruchu serca z powiatu sulęcińskiego do Ukrainy, a konkretnie do Złoczowa, wysłano 24 palety ubrań, lekarstw i żywności. – Przygotowujemy drugi transport, tym razem do Tarnopola, z którym przed wybuchem wojny planowaliśmy nawiązać współpracę partnerską – informuje Tomasz Jaskuła, starosta sulęciński.

Dodajmy, że w powiecie sulęcińskim dary dla Ukrainy zbierane są w remizie strażackiej OSP Krzeszyce, GOK Lubniewice, Środowiskowym Domu Samopomocy w Jarnatowie, Domu Kultury w Słońsku, budynku byłej Biblioteki Pedagogicznej przy ulicy Emilii Plater w Sulęcinie oraz w budynku przy Strażackiej w Torzymiu.