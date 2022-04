Witnica dołączyła do programu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Formalną decyzję w tej sprawie podjęli radni. Dzięki udziałowi w programie samorząd będzie mógł otrzymać bezzwrotne wsparcie w wysokości 3 mln złotych oraz dofinansowanie do jednej trzeciej wartości inwestycji. – Jednym z priorytetów gminy jest stworzenie takich warunków, by młodzi ludzie wiązali swoją przyszłość właśnie z Witnicą. Ten cel możemy osiągnąć m.in. poprzez budowę tanich mieszkań – mówi Lubomir Fajfer, zastępca burmistrza Witnicy.

Przypomnijmy, że Witnica dołączyła do spółki Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Nadwarciański”, do której należą także Santok, Skwierzyna i Zwierzyn. W naszym regionie działają jeszcze dwie spółki bazujące na założeniach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.