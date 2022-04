Rusza kolejna edycja programu pod nazwą „Żarska gmina łapie deszcz”. W proekologicznym projekcie można zyskać nawet tysiąc złotych dofinansowania.

Mieszkańcy gminnych miejscowości, którzy złożą wnioski do urzędu mogą liczyć na dopłatę do zakupu zbiorników na deszczówkę. Mogą ubiegać się o nią osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do nieruchomości. – Można zaoszczędzić przy tym kilkaset złotych – mówi wójt Leszek Mrożek:

– Tegoroczna aura nie rozpieszcza, przez co coraz więcej osób decyduje się na inwestycję w zbiorniki na deszczówkę – podkreśla wójt Mrożek:

Więcej informacji o projekcie znaleźć można na stronie www.gminazary.pl