Gozdnicki Dom Kultury zaprasza mieszkańców do wspólnego zdobienia koszyków wielkanocnych. 9 kwietnia w placówce odbędą się wielkanocne oraz kulinarne warsztaty o tematyce świątecznej.

Każdy, kto przyjdzie do Kawiarenki Domu Kultury ze swoim koszykiem, będzie mógł ozdobić go własnoręcznie i skorzystać z ciekawych pomysłów. Będzie również okazja, aby poznać techniki zdobienia pisanek. – Atrakcji będzie tego dnia kilka, a wszystkie powinny zaciekawić chętnych do wzięcia udziału we wspólnej zabawie – mówi pracownica placówki Paulina Sobieszkoda:

Tego dnia nastąpi również rozstrzygnięcie ogłoszonego konkursu na wykonanie palmy wielkanocnej. Dodajmy, że niedzielne wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14.00.