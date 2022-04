Kolorowe palmy, regionalne przysmaki oraz warsztaty – to oferuje dziś Muzeum Etnograficzne w Ochli.

Od godziny 11:00 na terenie skansenu będą odbywały się „Kaziuki”. To coroczny jarmark, który placówka organizuje przed Wielkanocą.

Jak mówi Tadeusz Woźniak, gospodarz muzeum, impreza nawiązuje do tradycji wileńskich odpustów na Świętego Kazimierza Królewicza, kultywowanych również w naszym regionie:

Jak dodaje gospodarz, warto również wziąć udział w warsztatach:

Jarmark potrwa do 16:00.

Warto dodać, że w dotarciu do skansenu pomoże mieszkańcom Miejski Zakład Komunikacji. Autobusy linii „0” w godzinach 10:30 – 17:00 będą kursowały na trasie wydłużonej od ulicy Botanicznej do przystanku Ochla Skansen. Linia funkcjonuje z częstotliwością co 30 minut wg świątecznego rozkładu jazdy. Przejazd jest bezpłatny.