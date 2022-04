Mieszkańcy Trzebiechowa znów grożą pikietą. Chodzi o wstrzymanie prac przy modernizacji drogi 278 z Sulechowa do Trzebiechowa. Droga jest wąska, przy mijaniu się dwóch ciężarówek, jadący obok rowerzyści uciekają do przydrożnych rowów. Niestety, niektórzy przypłacili to życiem. Poszerzenie drogi wymaga jednak wycięcia zabytkowych lip i tu powstał spór. – Dla nas życie mieszkańców jest najważniejsze. Blokowaliśmy trasę w Trzebiechowie, rondo w Sulechowie, więc teraz pojedziemy protestować do Zielonej Góry – mówi Izabella Staszak, wójt Trzebiechowa.

Izabella Staszak poinformowała, że urząd gminy w Trzebiechowie wysłał pismo z prośbą o interwencję w kwestii remontu drogi 278 do wszystkich radnych lubuskiego sejmiku. Nie odpowiedział nikt.