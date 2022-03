Gmina Żagań otrzymała kolejną rządową pomoc finansową. Środki popłyną na doposażenie przedszkola w Bożnowie. Będą także nowie miejsca dla dzieci w obiekcie.

Przypomnijmy, bożnowski Zespół Szkolno – Przedszkolny, to szkoła, przedszkole i od niedawna także nowy żłobek. O przyjęcie swoich dzieci do placówki zabiegało wielu rodziców. – Teraz będzie możliwość, aby zaspokoić wciąż duże potrzeby przyjęć dzieci do przedszkola – zaznacza wójt Leszek Ochrymczuk:

– Oprócz poszerzenia oferty przedszkola zainwestujemy w mały remont – podkreśla wójt:

Dodajmy, że w tej chwili do bożnowskiego przedszkola uczęszcza około 100 dzieci.