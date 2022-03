Gminna Biblioteka Publiczna w Żarach z siedzibą w Bieniowie zaprasza 1 kwietnia czytelników do Sieniawy Żarskiej i Drożkowa. Powodem jest nocne spotkanie ze światem baśni Jana Christiana Andersena. Oprócz czytania książek będą także zabawy do samej północy.

Spotkanie z dziećmi w bibliotece, to propagowanie czytelnictwa poprzez zabawę. Jagoda Bakalarska, szefowa bieniowskiej książnicy podkreśla, że takie formy spotkań z książką cieszą się dużym wzięciem:

– Biblioteka, to miejsce gdzie każdy może przyjść i dotknąć książek. A edukowanie dzieci, zachęcanie ich do sięgania po lektury, to inwestycja w ich przyszłość – zaznacza bibliotekarka z Bieniowa:

Dodajmy, że piątkowe wydarzenie w Sieniawie Żarskiej i Drożkowie rozpocznie się o godzinie 19.00.