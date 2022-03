Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe remontuje zamknięte od ponad 20 lat przystanki kolejowe na trasie Czerwieńsk – Gubin.

Związane jest to z planowanym przywróceniem połączeń kolejowych między Zieloną Górą a Gubinem i Guben. Do tej pory na tej trasie odbywał się jedynie ruch towarowy, ale już od nowego rozkładu jazdy na tory między Czerwieńskiem a Gubinem mają też wrócić pociągi pasażerskie.

Pierwszym wyremontowanym przystankiem na linii nr 358 był postój w Nietkowie koło Czerwieńska. Jak mówi Mariusz Olejniczak, dyrektor Zakładu Polskich Linii Kolejowych w Zielonej Górze, do końca roku odnowione zostaną pozostałe przystanki na tej trasie:

Radosław Śledziński, rzecznik prasowy spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, zapewnia, że wszystkie przystanki kolejowe na trasie Czerwieńsk – Gubin zmienią się nie do poznania – wszystko po to, aby mieszkańcy częściej i chętniej przesiadali się z samochodu do pociągu:

Mieszkańcy Nietkowa, z którymi rozmawiał reporter Radia Zachód, mówią, że remont przystanku i przywrócenie połączeń do Zielonej Góry, Krosna Odrzańskiego, Gubina czy Guben to bardzo dobry pomysł:

Z kolejowej inwestycji w Nietkowie cieszy się także sołtyska wioski – Halina Kaźmierczak:

Dodajmy, że remont siedmiu przystanków kolejowych na trasie Czerwieńsk – Gubin kosztować będzie 2 mln złotych. Pieniądze na ten cel pochodzą m.in. z Krajowego Programu Kolejowego.