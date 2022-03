Zielonogórska spółdzielnia socjalna ALIVIO szykuje się do otwarcia kolejnego Centrum Wytchnieniowego.

Placówka powstanie w byłych pomieszczeniach biurowych na os. Leśnym w Zielonej Górze. Jak mówi Piotr Frołowicz, prezes Grupy ALIVIO, będzie to bardzo kameralne i dobrze wyposażone miejsce, w którym będzie mogło przebywać maksymalnie pięć osób:

Centrum Wytchnieniowe to miejsce, w którym sprawowana jest krótkoterminowa opieka nad seniorami lub osobami z niepełnosprawnością. W tym czasie ich bliscy mogą np. zrobić zakupy, załatwić sprawy urzędowe, pójść do lekarza czy pojechać na rehabilitację lub do sanatorium.

– Zapotrzebowanie na tego typu usługi jest bardzo duże, stąd pomysł na otwarcie kolejnego centrum wytchnieniowego w Zielonej Górze – podkreśla Piotr Frołowicz:

Dodajmy, że remont pomieszczeń na os. Leśnym i dostosowanie ich do potrzeb kolejnego Centrum Wytchnieniowego w Zielonej Górze kosztować będzie ok. 150 tys. złotych. Pieniądze na ten cel pochodzą m.in. z dotacji zielonogórskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, a także ze środków własnych Grupy ALIVIO.

Otwarcie placówki zaplanowano na maj.