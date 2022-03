W ciągu pół roku powinna być oddana nowa droga do powstającego mostu w Milsku. Przebieg obwodnicy budzi kontrowersje. Przeciwko wytyczeniu trasy tuż obok domostw protestowali m.in. mieszkańcy wsi Łaz. Teraz do protestu dołączają kolejni mieszkańcy oraz winiarze, którzy wskazują na problemy z wodą, jakie pojawiły się wskutek inwestycji. To m.in. może zaszkodzić plantacjom.

Dziś w programie Radio Zachód – Interwencje problem nakreślali radni Ryszard Bigaj i Bogdan Grajewski:

– Problemy z wodą zauważamy także na samorządowej winnicy w Zaborze – dodaje Jacek Kapała:

Wójt gminy Zabór Robert Sidoruk wierzy w pomyślne zakończenie inwestycji i rozwiązanie zgłaszanych problemów:

Do podnoszonych w programie kwestii odniósł się naczelnik Wydziału Dokumentacji Zarządu Dróg Wojewódzkich Krzysztof Kocik:

Dodajmy, że w środę o godzinie 13:00 w Lubuskim Centrum Winiarstwa odbędzie się spotkanie władz województwa z winiarzami.