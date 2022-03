Lekarz pogotowia ratunkowego, który przyjechał do pacjentki, zobaczył broń przed twarzą. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w powiecie Międzyrzeckim. Karetka została wezwana do kobiety chorej na epilepsję. Broń wyciągnął mężczyzna przebywający na podwórku, przed domem potrzebującej pomocy kobiety. Mówi Ireneusz Czerniec, lekarz Ratownictwa Medycznego w Międzyrzeczu:

Zespół szybko wycofał się do karetki i odjechał z miejsca zdarzenia. Na szczęście nikt nie doznał żadnych obrażeń. Na miejsce wezwana została policja, a funkcjonariusze zostali powiadomieni, że jedna z osób przebywając w domu ma broń. Mówi Marcin Maludy, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie:

Gorzowianin, Ireneusz Czerniec, w karetce pracuje od 14 lat. Przez lata dyżurował także w zespole gorzowskim. Jak mówi, nie po raz pierwszy został zaatakowany podczas próby niesienia pomocy, jednak po raz pierwszy zobaczył wymierzoną w siebie broń:

Zespół karetki, który brał udział we wczorajszym zdarzeniu złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i wniosek o ściganie napastnika. Lekarz postanowił nagłośnić sprawę osobiście, by uświadomić problemy z jakimi ratownicy muszą się zmagać.

Dodajmy, że gdy zagrożenie minęło ratownicy wrócili do pacjentki, udzielili pomocy i przetransportowali na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Międzyrzeczu.