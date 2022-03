Już w najbliższą sobotę pierwsze ściganie na stadionie im. Edwarda Jancarza. To będą małe Derby Ziemi Lubuskiej, test mecz, w którym Moje Bermudy Stal Gorzów zmierzy się ze Stelmetem Falubazem Zielona Góra.

Dla zawodników to okazja do sprawdzenia formy i sprzętu, a dla kibiców spotkania się z żużlowcami oko w oko. Przed meczem na parkingu klubowym fani Stali Gorzów będą mieli okazję do spotkania z zawodnikami. O szczegółach mówi Tomasz Michalski, dyrektor Stali Gorzów:

Pierwszy wyścig sparingu Stali Gorzów z Falubazem Zielona Góra w sobotę o godzinie 16, relacja na antenie Radia Gorzów.