Gorzowskie muzeum zaprasza obywateli Ukrainy do współpracy w ramach wolontariatu. Chodzi o to , by przy pomocy przybywających do Gorzowa nauczycieli, pedagogów, artystów, historyków, artystów, archeologów, etnografów i muzyków, stworzyć ofertę dla odbiorców ukraińskojęzycznych.

W tym celu organizowane jest spotkanie, które odbędzie się we wtorek 29 marca o godzinie 12.00.

– Żeby pomóc była skuteczna, musi być przemyślana – mówi Ewa Pawlak, dyrektor gorzowskiego muzeum:

Dyrektor Pawlak jest przekonana, że taka współpraca przyniosłaby

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych mieszkańców Ukrainy odbędzie się w głównej siedzibie muzeum przy ulicy Warszawskiej.