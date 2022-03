Stowarzyszenie Strzelecko-Obronne Gubiński Klub Sportowy Pionier prowadzi szkolenia z zakresu strzelectwa. To m.in. odpowiedź na rosnące zainteresowanie strzelectwem, bronią i służbami mundurowymi. Choć strzelnica w Gubinie należy do najlepszych w województwie to i tak działacze stowarzyszenia chcieliby poprawić jej funkcjonalność i rozbudować możliwości. – Chodzi o zmechanizowanie zmian tarcz na strzelnicy. Dziś to robimy ręcznie, a są w użyciu systemy automatyczne i taki chcielibyśmy w Gubinie zainstalować – mówi generał dywizji rezerwy Wiesław Michnowicz, prezes stowarzyszenia.

Działacze gubińskiego Pioniera mają też w planach rozbudowę części rekreacyjnej, by na terenie obiektu można było spędzać czas wony w różnej formie.