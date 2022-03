Koszykarki PolskiejStrefyInwestycji Enei z Gorzowa Wlkp. nie zdołały dzisiaj awansować do półfinału rozgrywek Energa Basket Ligi Kobiet.

Po dwóch zwycięstwach we własnej hali z drużyną Ślęzy Wrocław podopiecznym trenera Dariusza Maciejewskiego potrzebne było tylko jedno zwycięstwo by znaleźć się w pierwszej czwórce kobiecej ekstraklasy. Ten cel gorzowska drużyna mogła osiągnąć już w dzisiaj we Wrocławiu. Niestety, mimo że koszykarki z Gorzowa prowadziły przez cały mecz to na 3 sekundy przed jego zakończeniem Julia Drop trafiła zza linii 6,75 m. i zapewniła swoemu zespołowi jednopunktowe zwycięstwo. 67:66 (9:18, 14:19, 19:16, 25:13)