W II lidze siatkarzy Astra Nowa Sól po przegranej w Toruniu z Aniołami 0:3 traci do rywala punkt, ale nowosolanie mają rozegrane jedno spotkanie mniej. W 20 rundzie Astrę czeka kolejny wyjazd do Słupcy, gdzie Konspol jest groźnym rywalem. Czy nowosolanie są przygaszeni po przegranej w Toruniu? Pytamy o to rozgrywającego Astry Mateusza Rucińskiego: