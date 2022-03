Średnio w ciągu roku każdy wytwarza około 300 kilogramów odpadów. Właściwa ich segregacja to wkład, który zmniejsza zanieczyszczenie środowiska. To także możliwość ponownego wykorzystania szkła, plastiku, czy papieru. Dziś w kalendarzu przypada Światowy Dzień Recyklingu.

Do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w podżagańskim Marszowie każdego roku trafia wiele ton odpadów. Niestety mimo kampanii dotyczącej właściwego segregowania śmieci, wciąż jest wiele do zrobienia. – Trzeba pamiętać o umieszczaniu odpadów do odpowiednich kontenerów, to znacznie ułatwia dalszy proces – mówi Joanna Blinow:

Na stronie marszowskiej spółki funkcjonuje elektroniczna wyszukiwarka odpadów. – W razie wątpliwości wystarczy wpisać nazwę produktu, a system wskaże gdzie należy go umieścić – podkreśla Joanna Blinow:

Zakład prowadzi także zajęcia z najmłodszymi mieszkańcami regionu. – W ramach eko szkoły edukujemy dzieci. One naprawdę sporo już wiedzą – mówi Agnieszka Michałowska prowadząca w zakładzie zajęcia z dziećmi:

Dodajmy, że każdego roku ponad 2 miliardy ton odpadów trafia na wysypiska.