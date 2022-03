Do Polski trafiło 700 tysięcy dzieci ukraińskich uchodźców w wieku szkolnym – przekazał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w trakcie wirtualnego spotkania Ministrów Edukacji Unii Europejskiej.

„Blisko 10 procent z nich jest już w polskich szkołach”

– mówił minister.

Resort edukacji planuje wprowadzenie dzieci z Ukrainy do polskich szkół poprzez oddziały przygotowawcze. Do prowadzenia takich oddziałów ma być wykorzystana infrastruktura pozaszkolna, czyli taka, która nie służy już bieżącej edukacji. Są to, między innymi zlikwidowane szkoły, albo takie, które nie mają pełnej obsady.