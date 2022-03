Od 24 lutego do Polski wjechało 1 milion 970 tysięcy uchodźców z Ukrainy. Do 15.00 funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili 30 tysięcy osób, podczas, gdy wczoraj o tej porze było to 34 tysiące 800.

Dziś najwięcej uchodźców przeszło przez granicę w Medyce – 9 tysięcy 900, Korczowej – 5 tysięcy 600 oraz

w Hrebennem – 4 tysiące. Ponadto odprawy trwały w Dorohusku, Lubaczowie, Dołhobyczowie, Hrubieszowie i Krościenku. Przez te odcinki przeszło od 3 tysięcy do 1 tysiąca 300 uchodźców z Ukrainy.

Wczoraj Straż Graniczna odprawiła 60 tysięcy osób.

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/SG/d Wj/i pp/w dyd