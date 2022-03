Z Mariupola prywatnymi samochodami udało się wyjechać ok. 30 tys. mieszkańcom – powiadomiła rada miasta w Telegramie. Pozostałe 350 tys. mieszkańców bezustannie ostrzeliwanego miasta ukrywa się. Każdego dnia na Mariupol spada od 50 do 100 rosyjskich bomb.

Zniszczono 80 proc. budynków mieszkalnych, 30 proc. – bezpowrotnie.

– podano w Telegramie rady miejskiej w czwartek.

Ukraińskie wojsko broni miasta i odpiera ataki. Walki toczą się już pod Mariupolem.

W ostatnich dniach trwa ewakuacja mieszkańców ich prywatnymi autami, jednak Rosjanie uniemożliwiają organizację ewakuacji na większą skalę, autobusami – wynika z codziennych komunikatów ukraińskiego rządu.

„Ogółem wyjechało już ok. 6,5 tys. samochodów osobowych. Część mieszkańców dotarła do Zaporoża. (…) W sumie wyjechało ok. 30 tys. ludzi”