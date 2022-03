Kilkanaścioro ukraińskich dzieci uczęszcza do świetlicy PCK w Nowej Soli. We wtorki do południa organizowane są tam aminacje, a w czwartki po południu zajęcia sportowe. – Zgłosili się do nas wolontariusze, którzy chcieli zająć się małymi uchodźcami – powiedziała Grażyna Krzyśko, dyrektor Oddziału Rejonowego PCK w Nowej Soli.

Świetlica działa w Centrum Aktywności Społecznej przy ulicy Kasprowicza w Nowej Soli.