Dzieci uczęszczające do szkół znajdujących się na terenie żagańskiej gminy wkrótce pojadą do placówek nowym gimbusem. Urząd podpisał umowę na zakup autobusu, który zapewni transport z domów do trzech gminnych szkół.

Do Tomaszowa, Miodnicy oraz Bożnowa dzieci dojadą nowymi pojazdami już w nowym roku szkolnym. – Podpisy na umowie zostały złożone, teraz rusza procedura zakupu – mówi wójt gminy Leszek Ochrymczuk:

– Autobus wożący dzieci ma już swoje lata, tym bardziej cieszy fakt, że zastąpią go nowe pojazdy – zaznacza wójt:

Dodajmy, że łączna kwota realizowanego zadania to ponad milion złotych.