Zdaniem politologa prof. Jarosława Macały trudno przewidzieć rozwój wypadków na Ukrainie. W jego ocenie, sytuacja związana z wojną na Ukrainie, wobec zbliżających się w Polsce wyborów, będzie mieć istotny wpływ na polską scenę polityczną.

Ekspert, który był porannym gościem Radia Zachód uważa, że wojna spowodowana agresją Rosji będzie długotrwała.

W opinii gościa Radia Zachód Rosja dotąd nie osiągnęła żadnego z zakładanych celów. Z drugiej strony Ukraina nie jest w stanie kontratakować na większą skalę.

Prof. Macała przewiduje, że konsekwencje wydarzeń na Ukrainie będą jednym z najważniejszych tematów przyszłorocznej kampanii wyborczej w Polsce.

Politolog wskazuje, że w krótkoterminowej perspektywie obóz rządzący zyska, bo tak dzieje się zawsze podczas różnego rodzaju zdarzeń kryzysowych. Nie wiadomo jednak, jakie będą konsekwencje społeczne pobytu w Polsce kilku milionów uchodźców.

Czwartek jest 22 dniem inwazji Rosji na Ukrainę. W tym czasie do Polski uciekło prawie 2 miliony osób. Od początku rosyjskiej agresji do Polski uciekło prawie 2 miliony obywateli Ukrainy. Od wczoraj mogą oni wnioskować o nadanie numeru pesel, co umożliwi korzystanie z opieki zdrowotnej, dostęp do edukacji i rynku pracy czy świadczeń społecznych.