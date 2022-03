Zielonogórski snookerzysta Mateusz Baranowski zajął siedemnaste miejsce w mistrzostwach świata federacji IBSF w Katarze. Są to tzw. Amatorskie Mistrzostwa Świata.

Baranowski dotarł do drugiej fazy turnieju, LAST 32. W niej pokonał go Egipcjanin Abdelrahman Shahin 4-2. Jak mówi zielonogórzanin miejsce 17. to dobry rezultat, choć liczył na nieco więcej: