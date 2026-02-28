Pałac Elizejski organizuje pilną naradę poświęconą sytuacji w Iranie. Prezydent Emmanuel Macron zwołał na godz. 18 posiedzenie Rady Obrony i Bezpieczeństwa Narodowego. Na wniosek Francji o godz. 22 odbędzie się także posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Wcześniej Paryż wezwał do natychmiastowego zakończenia eskalacji na Bliskim Wschodzie, ostrzegając przed zagrożeniem dla globalnego bezpieczeństwa.

W skład francuskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego wchodzą najważniejsze osoby w państwie, szefowie kluczowych resortów oraz dowódcy sił zbrojnych. Główne tematy do omówienie podczas dzisiejszej narady to sytuacja francuskich obywateli oraz bezpieczeństwo francuskich baz na Bliskim Wschodzie.

Na razie nie ma decyzji o ewakuacji personelu dyplomatycznego ani Francuzów przebywających w jednym z zagrożonych krajów. Na kilka godzin przed rozpoczęciem ataków MSZ zaleciło jednak Francuzom w Izraelu – jest ich około 100 tys. tysięcy – szczególną ostrożność i czujność, ostrzegając, że wydostanie się z kraju może być trudne. Rano linie Air France zawiesiły loty do Tel Awiwu i Bejrutu.

Francuzi chcą rozmawiać o deeskalacji konfliktu i dyplomatycznych rozwiązanych w ONZ. Sytuację w Iranie omówią wieczorem przedstawiciele 15 państw tworzących Radę Bezpieczeństwa.

Francja zaoferowała już swoim sojusznikom na Bliskim Wschodzie pomoc i wyraziła gotowość do zmobilizowania – jak to ujęto – „niezbędnych środków”, jeśli pojawi się taka potrzeba.