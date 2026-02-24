Aleksandra Szymaniak urodziła się w roku 2000, jako szesnastolatka wydała swoja pierwszą powieść. Później przyszły kolejne napisane pod pseudonimem Aleksandra Clair.

Po zdaniu matury, wyjechała do Wielkiej Brytanii by studiować literaturę brytyjską i kreatywne pisanie. Jej wielką pasją jest poznawanie historii i tego co dzieje się w rodzinie królewskiej. W czasie studiów pracowała w sklepie oferującym rzeczy związane z Harrym Potterem, bardzo więc lubi klasyki o bohaterze. Jej zamiłowanie do serii książek i filmów o czarodzieju z Hogwart podziela również Oskar – mąż Aleksandry. Obecnie tłumaczy na język angielski własną książkę pt. ,,Pokochaj mnie” i chce ją wydać w Wielkiej Brytanii.