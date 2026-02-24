Dziś w audycji „Historie pisane na nowo” Małgorzata Gośniowska-Kola, prezes Stowarzyszenia Huta Pieniacka.

Po latach starań organizacja doczekała się zgody strony ukraińskiej na prace poszukiwawcze na terenie wsi Huta Pieniacka, która przestała istnieć 28 lutego 1944 roku. Ukraińscy nacjonaliści z oddziałów UPA podporządkowanych hitlerowskiej „SS-Galizien” zamordowali wtedy około 850 osób.

W audycji także setne urodziny Gdyni, która jest najważniejszym symbolem rozwoju Polski w dwudziestoleciu międzywojennym.