W dzisiejszej audycji Plan B powiemy o spotkaniu przedstawicieli Grupy E5 w Krakowie. Polska, Niemcy, Włochy, Francja i Wielka Brytania będą wspólnie budować system obrony przeciwlotniczej. Ma on wykorzystywać tanie drony jako alternatywę dla drogich rakiet przeciwlotniczych.

W Krakowie rozmawiano także o Konwencji Ottawskiej i rezygnacji Polski z tego gremium. Przypomnimy również zasady ogłoszenia alarmu i odwołania. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przygotowało krótkie kompendium wiedzy.

W audycji pojawi się także ekspert, z którym porozmawiamy o unijnej dyrektywie NIS2 i krajowym cyberbezpieczeństwie.