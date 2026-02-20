Ruszają konsultacje anestezjologiczne dla kobiet w ciąży. To inicjatywa, którą przygotował Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze.

Bezpłatne spotkania będą odbywać się cyklicznie we wtorki i czwartki w godzinach od 12.30 do 13.30. Konsultacja powinna odbyć się w okresie między 33 tygodniem ciąży a terminem porodu.

– Staramy się rozwijać naszą ofertę dla kobiet w ciąży – przyznaje Sylwia Malcher-Nowak, rzecznik prasowy Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze:

– Prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie wizyty – zaznacza Sylwia Malcher-Nowak:

Więcej informacji na temat konsultacji anestezjologicznych znajdziecie na stronie internetowej Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.