Amerykański aktor Eric Dane, znany z seriali „Chirurdzy” i „Euforia”, zmarł w czwartek (19 lutego) w wieku 53 lat – poinformowała NBC News. Przyczyną śmierci było stwardnienie zanikowe boczne (ALS), znane jako choroba Lou Gehriga. Diagnozę ogłosił w kwietniu niespełna rok przed śmiercią.

Spędził ostatnie dni w otoczeniu najbliższych przyjaciół, oddanej żony i dwóch córek, które były centrum jego świata

– przekazali przedstawiciele artysty, podkreślając jego zaangażowanie w walkę o większą świadomość i badania nad ALS.

Dane był jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy amerykańskich seriali medycznych. Zdobył popularność jako dr Mark Sloan, „McSteamy”, w „Chirurgach”, gdzie występował w latach 2006–2012 i gościnnie w 2021 r. Później wcielił się w Cala Jacobsa w „Euforii” oraz kapitana Toma Chandlera w „Ostatnim okręcie”.

Możecie mnie znać z telewizji, gdzie gram lekarza. Dziś jestem tu jako pacjent walczący z ALS

– mówił aktor w czerwcu 2025 roku w Waszyngtonie.

Jesienią otrzymał tytuł rzecznika roku ALS Network.

Widzowie polscy zali Dane’a m.in. z „Chirurgow” („Grey’s Anatomy”) „Euforii” („Euphoria”) „Ostatniego okrętu” („The Last Ship”) oraz „X-Men: Ostatni bastion” („X-Men: The Last Stand”). Rola Multiple Mana z serii X-Men ugruntowała jego status ikony popkultury przełomu dekad.

Pod koniec 2026 r. ma ukazać się wspomnieniowa książka aktora „Book of Days”.

Chcę uchwycić chwile, które mnie ukształtowały (…) jeśli to pomoże komuś odnaleźć sens, warto opowiedzieć tę historię

– podkreślał.

Eric Dane pozostawił żonę Rebeccę Gayheart i dwie córki.