Zablokowanie programu SAFE to uderzenie w polską obronność – podkreślił premier Donald Tusk. Podczas otwartych pokazów działania systemów do zwalczania dronów szef rządu mówił, że w obecnej sytuacji międzynarodowej ważne jest to, żeby jak najszybciej realizować inwestycje w obronność.

– Nie marnujmy ani godziny, ani dnia – stwierdził Tusk:

Premier podkreślił, że ważne dla budowy potencjału militarnego Polski są środki z programu SAFE, nad którym dziś głosuje Senat. Jeśli Senat nie zgłosi poprawek, ustawa trafi do prezydenta, który nie zadeklarował jeszcze wprost, czy ją podpisze.

Tusk dodał, że że zablokowanie unijnych środków na obronność byłoby znaczącym uderzeniem w rozwój polskich możliwości obronnych:

Jeśli Senat zgłosi poprawki do ustawy wdrażającej program SAFE, druk wróci do Sejmu. Po wdrożeniu programu Polska może zyskać w korzystnych pożyczkach niemal 44 miliardy euro na wydatki na obronność. Prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że ma zastrzeżenia, co do ustawy. Przeciwko projektowi w Sejmie głosowali posłowie PiS i Konfederacji.