Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowej otrzymał dofinansowanie na budowę ponad 3 kilometrów wodociągu w Kowalicach. Spółka otrzymała pomoc finansową na realizację zadania w wysokości prawie 3 milionów złotych.

To inwestycja oczekiwana od lat przez mieszkańców jednego z mniejszych sołectw. – Zadanie bardzo wymagające i bardzo potrzebne. Rozbudujemy wodociągową sieć rozdzielczą do miejscowości. Procedury dotyczące pozyskania pieniędzy trochę trwały, ale mamy już te środki – mówi prezes ZGK Rafał Fularski:

– Postępowanie przetargowe już ruszyło. Czekamy na oferty. Czas na realizację prac jest krótki, ale jesteśmy dobrej myśli. Roboty realizowane będą metodą przewiertów sterowanych, nie zaś otwartych wykopów – zaznacza prezes zakładu:

Termin zakończenia inwestycji upływa 11 maja.