Druga część prezentacji reportaży, które nasza redakcja emituje w czwartki po 18.00 w programie Radia Zielona Góra. Jedną z ciekawszych w ubiegłym roku inicjatyw Redakcji Reportażu Radia Zachód było powstanie tego nowego cyklu. W marcu ubiegłego roku rozpoczęliśmy emisję audycji przygotowywanych przez reporterki redakcji, tworząc cykl pn. „Czas Na Reporterki”. Do tej pory powstało ponad 20 audycji, a kolejne czekają na emisję. To kobiece spojrzenie na świat uzupełnione dyskusją w studiu. W dzisiejszej audycji zaprezentujemy kolejne dwa przykładowe reportaże prezentowane w cyklu i wypowiedzi autorek.

„Doula znaczy wsparcie”- reportaż Moniki Bartkowicz-Krzysztof

Mariola Łagiewska działa w Stowarzyszeniu Doula w Polsce. Jest instruktorką gimnastyki słowiańskiej i hipnoporodu. Prywatnie mamą dwójki dzieci, tłumaczką języka angielskiego, edukatorką domową, pasjonatką podróży, natury i świadomego życia.

Małgorzata Jabłońska jest doulą, żoną i też mamą dwójki dzieci. Jej pasją jest śpiew i rękodzieło, uwielbia kontakt z naturą.

Fakt, że w województwie lubuskim doul jest tak mało, a jeszcze mniej takich, które towarzyszą w porodach, zachęcił je do kontaktu i połączenia sił w realizacji wspólnych celów.

Doule wspierają kobiety w czasie ciąży, podczas porodu oraz w macierzyństwie, ucząc naturalnych metod dbania o ciało i emocje. Pomagają kobietom odkrywać ich siłę i intuicję, tworząc bezpieczną i wspierającą przestrzeń. Wierzą, że w każdej kobiecie jest ogromna siła, że właśnie poród jest okazją do tego aby ją poznać. To doświadczenie pomaga czerpać z niej przez resztę życia.

„Nie musimy być siłaczkami”- reportaż Elżbiety Wozowczyk-Leszko

Joanna Szewczyk ma błękitny pas i uprawia brazylijskie jiu jitsu. Jest trenerką tej dyscypliny sportu, jako zawodniczka bierze udział w zawodach i zdobywa cenne medale.

Droga do miejsca, w którym jest teraz, nie była wcale prosta. Najważniejsza była decyzja o potrzebie zmiany i wytrwanie w tym postanowieniu. Jako kobieta, zona, matka, pracownica, zapisana w kodzie kulturowym, wpisana w role społeczne, wbrew pozorom zadała sobie sprawę, że… nie musimy być siłaczkami.