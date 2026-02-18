W Trzebowie koło Sulęcina zakończyła się rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Nowa remiza to nie tylko zmodernizowany budynek, ale przede wszystkim realna inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców, gotowość operacyjną jednostki oraz rozwój życia społecznego w Trzebowie.

– Obiekt będzie pełnił podwójną funkcję – nowoczesnej bazy dla strażaków ochotników oraz miejsca spotkań i aktywności lokalnej społeczności – tłumaczy Dariusz Ejchart, burmistrz Sulęcina.

Nowa remiza w Trzebowie już służy strażakom i mieszkańcom.