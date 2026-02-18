Gmina Rzepin organizuje cykliczne spotkania z mieszkańcami zainteresowanymi udziałem w programie Czyste powietrze. To kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

– Zainteresowanie jest duże, a pytań dotyczących działania programu naprawdę wiele – mówi Kamil Michniewicz z urzędu miasta w Rzepinie.

Kamil Michniewicz podkreśla, że takie spotkania to doskonała okazja, aby uzyskać rzetelne informacje, rozwiać wątpliwości oraz dowiedzieć się jak skutecznie skorzystać z dostępnych środków finansowych na poprawę efektywności energetycznej swojego domu.