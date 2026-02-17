Kolejny szpieg pracujący na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej, za swoją działalność przeciwko Polsce, odpowie przed sądem. To 29-letni Polak, Wiktor Ź. – poinformował we wtorek (17 lutego) rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
Jak przekazał Dobrzyński akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie trafił do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Prokurator zarzucił mu zgłoszenie gotowości oraz działanie na rzecz rosyjskiego wywiadu.
Wiktor Ź. zbierał i przekazywał za pomocą komunikatorów internetowych informacje dotyczące m.in. funkcjonowania obiektów o istotnym znaczeniu dla obronności Polski, których ujawnienie mogłyby wyrządzić szkodę dla naszego kraju
– napisał na platformie X Dobrzyński.
Dalsza część tekstu pod wpisem
Dzięki funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego kolejny szpieg pracujący na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej za swoją działalność przeciwko Polsce odpowie przed sądem. To 29-letni Polak, Wiktor Ź.
Do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy trafił już akt oskarżenia.… pic.twitter.com/QIyAyzE8vX
— Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) February 17, 2026
Z kolei Prokuratura Krajowa poinformowała, że w śledztwie ustalono, że Wiktor Ź. gromadził i przekazywał wiadomości dotyczące Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A., Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. w Bydgoszczy, Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM S.A. w Bydgoszczy, a także Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy, a działania te miały być podejmowane od 28 lutego 2024 r. do 30 kwietnia 2025 r. w Bydgoszczy oraz poza granicami Polski.
Akcja ABW
Prokuratura przypomniała, że Wiktor Ź. został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW 4 czerwca ubiegłego roku oraz że na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Środek ten jest nadal stosowany.
Czyn zarzucany podejrzanemu jest zagrożony karą więzienia nie krótszą niż 8 lat albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.
Śledztwo było prowadzone przez Delegaturę ABW w Bydgoszczy pod nadzorem prokuratora z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.
Czytaj także:
Przed sądem w Sosnowcu rozpoczął się proces dwojga Rosjan oskarżonych o szpiegostwo
Przed Sądem Okręgowym w Sosnowcu ruszył we wtorek (20 stycznia) proces dwojga obywateli Rosji, oskarżonych o szpiegostwo - Igora R. i jego żony Iriny R. Sprawa toczy się z...Czytaj więcejDetails