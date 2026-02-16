Centrum Usług Społecznych w Trzebielu zaprasza dzieci z opiekunami na wydarzenie pod nazwą „Podwórko Niwica”. Jutrzejsze spotkanie zaplanowano w świetlicy wiejskiej. W planach zajęcia zapoznawcze oraz kino feryjne.

Event kierowany jest dla najmłodszych mieszkańców Niwicy oraz pobliskich lokalizacji w wieku od 6 do 15 lat. – Zachęcamy do uczestnictwa w zabawach i integracji. Będą to kreatywne zajęcia artystyczne, ale i ruchowe. Rozpoczął się czas ferii, więc wychodzimy z propozycją aktywnego spędzenia czasu – mówi dyrektorka centrum Edyta Konieczyńska:

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 11.00.