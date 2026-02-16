Żarski Dom Kultury zaprasza mieszkańców na wydarzenie pod nazwą „Analogowy horyzont dźwięku”. Koncert odbędzie się jutro w sali widowiskowej Luna przy ulicy Okrzei. Darmowe karty wstępu dostępne są w Salonie Wystaw Artystycznych.

Artyści zaprezentują nowoczesną muzykę w oparciu o analogowe i elektroakustyczne instrumenty. – Zachęcamy do niecodziennego spotkania z muzyką. Repertuar będzie naprawdę szeroki od muzyki tradycyjnej, poprzez jazz, aż po nowoczesne, autorskie brzmienia – mówi dyrektor domu kultury Łukasz Matyjasek:

Początek jutrzejszego koncertu w żarskiej Lunie godzina 19.00.