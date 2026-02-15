Msza święta w konkatedrze pw. Św. Jadwigi, złożenie kwiatów przy grobie ks. kan. Kazimierza Michalskiego oraz uroczyste spotkanie w Palmiarni – tak Zielona Góra uczciła Dzień Pionierów.

To święto ustanowione w 2010 roku, podczas którego wspominamy historię pierwszych polskich mieszkańców powojennej Zielonej Góry.

– Mimo wielu trudności, staraliśmy się być szczęśliwi – zapewnia Wanda Skorulska, prezes stowarzyszenia Pionierów Zielonej Góry:

W uroczystościach wzięła udział Bronisława Szymaniak, pionierka Zielonej Góry, która podkreśla, że jest dumna ze swojej rodziny, która zaangażowała się w rozwój miasta:

– Modlitwa pozwalała nam pokonywać różne słabości – mówi ks. Jan Pawlak, kapelan stowarzyszenia Pionierów Zielonej Góry:

W tym roku mija 81 lat, odkąd Zielona Góra znalazła się w granicach Polski. Nastąpiło to 14 lutego 1945 roku. Pionierzy przez wiele lat rozwijali miasto po II Wojnie Światowej.